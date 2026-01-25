Motorista de 41 anos morre após caminhão sair da pista na BR-116, em Icó

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 25, em Icó. Ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal que não divulgou identidade do motorista

Um acidente registrado na madrugada deste domingo, 25, resultou na morte de um caminhoneiro no interior do Ceará. O sinistro, que envolveu o veículo saindo da pista, ocorreu por volta das 4h40, na altura do quilômetro 389 da rodovia BR-116, no município de Icó, localizado a 162 km de Fortaleza.

A vítima, um homem de 41 anos que não teve a identidade revelada, conduzia um veículo de carga modelo VOLVO/FH 540, com placa de Fortaleza. Segundo informações preliminares, o condutor não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado ainda no local.