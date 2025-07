AO VIVO | Ciência&Saúde discute sobre a proteção animal no Ceará

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por mais de cinco anos, Silvana Ribeiro tem sido uma voz ativa e atuante na proteção animal. Seu trabalho na Apama abrange desde a participação em audiências públicas e o resgate de animais em vulnerabilidade até a promoção de projetos transformadores de educação ambiental.

Como líder da Apama, ela impulsiona o monitoramento da legislação animalista e a implementação de políticas públicas que fazem a diferença.

Um de seus focos atuais é a representação da entidade na discussão e implantação do SinPatinhas - Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Ela defende que gestores municipais e o Governo do Estado do Ceará garantam a efetivação deste sistema, fortalecendo a causa animal em todo o estado.

