Cemitério e crematório para pets: despedida digna e conforto emocional para os tutores

Com vínculos mais duradouros e profundos , torna-se natural que, no momento da despedida, os tutores busquem alternativas mais respeitosas, como os cemitérios pet, para homenagear e eternizar a memória de seus companheiros.

O cenário torna-se ainda mais significativo diante dos dados da Allianz Global Investors : a expectativa de vida dos cães praticamente dobrou nas últimas quatro décadas, enquanto os gatos domésticos vivem, hoje, cerca do dobro do que os felinos selvagens.

Velório, enterro e cremação: como escolher

A escolha entre sepultamento e cremação envolve fatores emocionais, sanitários e financeiros.

O enterro oferece um local físico para visita e lembrança, mas pode representar riscos ambientais e custos mais elevados, além de exigir licença em alguns casos.

Já a cremação é recomendada por veterinários por evitar contaminação do solo e lençóis freáticos. A opção coletiva costuma ser a mais econômica, enquanto a individual permite que o tutor guarde as cinzas em urnas decorativas ou jardins de memória.

Serviços extras que marcam a despedida

Cemitérios e crematórios pet modernos oferecem serviços adicionais para tornar o adeus mais acolhedor. Entre eles estão translado domiciliar do corpo, memoriais personalizados com placas ou estátuas, moldagens de patinhas, cerimônias de despedida e acompanhamento psicológico para auxiliar no luto.

Os valores médios podem variar de R$ 735 para cremações coletivas até R$ 1.300 para cremações individuais.

Natalia Carioca comenta que alguns serviços mais personalizados incluem velórios com flores, urnas com mudas de plantas e até pingentes com pelos do animal: “Eu gosto muito desse serviço individualizado, com fotinha, com um pedacinho do pelinho, com o carimbo bonitinho da patinha”.

O impacto emocional da perda de pets



Segundo a veterinária Victoria Castelo, que atende em Fortaleza, os tutores frequentemente buscam formas de eternizar a memória dos pets.

“Muitos fazem tatuagens, mandam fazer blusas com fotos, criam pequenos memoriais em casa. Eu mesma tenho uma tatuagem da minha filha pet, que está viva, mas é tanto amor que quis registrar”, comenta.

Ela explica que a cremação ajuda a dar um encerramento digno ao ciclo de vida do animal. “Os tutores aceitam bem, por saberem que seu pet, seu melhor amigo, terá um final correto e respeitoso.”

As dúvidas mais comuns nesse momento, conforme a especialista, são carregadas de emoção: “Será que eu fiz tudo por ele? Será que poderia ter feito mais? A culpa e a saudade aparecem junto com o luto.”

Natalia Carioca complementa sobre a dificuldade do luto: “Hoje em dia as pessoas não estão se colocando como preparadas para esse sentimento da perda. Elas se apegam em encontrar um culpado, geralmente o veterinário”.

Ela também destaca haver resistência em aceitar a morte: “Alguns tutores não permitem que levem o corpinho, mesmo após contratada a cremação. É um processo emocional muito forte”.

Despedida acolhedora e direitos a todos



A jornalista Catalina Leite, editora no O POVO+, relata como foi perceber que era hora de se despedir de sua gata Luna, de 8 anos: “A minha intuição me disse que ela tava chegando no fim. Desde quando ela foi internada, eu já tava chorando. Foi um processo gradativo, de perceber que era hora de deixar ela descansar”.

Ela descreve o atendimento recebido na clínica onde sua gata foi eutanasiada: “Permitiram que a gente se despedisse com tempo. Conversamos com ela, fizemos carinho e ficamos até o final. Era meu medo maior: que ela morresse sozinha. A forma como a clínica nos acolheu tornou tudo mais digno”.

"Foi a primeira vez que eu senti o que é um luto vivido com dignidade por um animal.", conta a tutora da gatinha Luna, que se foi após oito anos de vida. Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal

Catalina comenta sua decisão: “Como era dentro da clínica, e eles tinham parceria com a funerária, optamos pela cremação coletiva. A individual era R$ 700, o que não podíamos pagar. A coletiva foi R$ 470. Não fiz questão das cinzas, o importante era garantir que tudo fosse concluído com dignidade.”

Sobre o processo, ela acrescenta: “Foi muito rápido e ela descansou sem dor. A clínica nos deixou com ela, nos deu uma sala privada depois. Esse cuidado, esse tempo, foi o que mais me confortou.”

A tutora defende que esse tipo de serviço esteja disponível para todos, inclusive como política pública: “Foram mais de R$ 7 mil de internação em duas semanas. Tivemos que fazer rifa, pegar dinheiro emprestado. A despedida custou quase R$ 500. É muito caro. E é muito triste pensar que tem gente que não pode viver esse processo porque não tem dinheiro”.

"Quando ela (Luna) se foi, deram pra mim e pro meu marido cartinhas com a impressão das patinhas dela e um potinho com um pelinho. Tudo com muito cuidado.", conta a tutora de Luna. Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal

Ela defende que, se o Estado analisa reconhecer a existência de famílias multiespécie, deve também reconhecer a importância desses rituais. “Isso é dignidade. Não só para os animais, mas para quem fica. E cuidar de um animal é também cuidar da saúde pública.”



Pouco depois da partida de Luna, Catalina ainda convive com a presença física da gata pela casa — toalhinha, remédios, brinquedos. A ausência é sentida em todos os cômodos.

“Não tem como não manter a memória dela viva. Ela estava comigo em tudo: faculdade, mudanças, alegrias, tristezas. Se sou quem sou, é porque ela existiu. E ela ainda existe em mim.”

Cidades e empresas que já oferecem o serviço no Brasil

O Brasil já conta com diversas iniciativas públicas e privadas de cemitérios e crematórios para os animais de estimação. Veja algumas delas:

Nordeste

Fortaleza — Ceará

Anjo Eterno Pet (Passaré) – cremação individual e coletiva

Memorial Fortaleza Pet – serviços semelhantes

Aquiraz — Ceará

Park Cat e Dog

Endereço: Rua Neném Honorato Tapuio

Teresina — Piauí

Bom Descanso Pet

Endereço: Loteamento Julio Soares, 3 Quadra 32 - Angelim

Loteamento Julio Soares, 3 Quadra 32 - Angelim Instagram: @bomdescanso.pet)

PetFênix — Atua em diversas cidades

Aracaju — Sergipe

Endereço: Galpão 5, R. Vinte Seis Palestina, Nossa Sra. do Socorro

Caruaru — Pernambuco

Endereço: Av. Dom Bôsco, 528 - Maurício de Nassau

João Pessoa — Paraíba

Endereço: Rua 24 de Julho, 93 - Renascer, Cabedelo

Maceió — Alagoas

Endereço: Av. Menino Marcelo, 844 - Tabuleiro do Martins

Recife — Pernambuco

Endereço: R. da Linha, 3770 - Passarinho

Salvador — Bahia

Endereço: Dentro de Integração Galpões - R. Bela Vista, 582 - Galpão 12

Sudeste

Plano Angelus

Estende-se a SP, Campinas, São José dos Campos, Barueri, Resende (RJ), Santos e Pouso Alegre (MG)

Rio de Janeiro

Pet’s Garden