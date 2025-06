Lei proíbe tatuagens e piercings em pets para fins estéticos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O artigo traz ainda que terão a mesma penalidade aqueles que realizam experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos quando há um recurso alternativo. Quando se trata de um cão ou gato, a reclusão é de dois a cinco anos junto ao pagamento de multa e proibição da guarda.

Com a nova proposta, aqueles que submeterem cães e gatos a tatuagens ou piercings para fins estéticos também serão passíveis à pena, que pode ser maior se o acessório ou a marca permanente leve o animal a óbito.

Quando o texto estava em tramitação no Congresso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária se posicionou contra a aplicação de piercings e tatuagens nos animais, já que a tatuagem pode levar a algumas consequências como hemorragias, reações inflamatórias e comprometimento do bem-estar animal.

Já a aplicação de piercings acontece com a contenção do animal à força para a realização da perfuração com agulha ou pistola perfuradora em áreas sensíveis para que o adorno seja colocado. A prática pode levar a infecções locais e sistêmicas, expulsão do corpo estranho, irritabilidade, reações alérgicas, dentre outras reações.