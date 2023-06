São João de Campina Grande 2023: programação completa da festa junina

Completando 40 anos de festividades do Maior São João do Mundo, organização do evento traz Camarote de Acessibilidade e entrada preferencial para turistas durante 32 noites de festas; confira abaixo programação completa

Conhecido por ser a maior festividade de São João do mundo, o São João de Campina Grande comemora 40 anos de existência com programação durante todo o mês de junho.

O show de abertura aconteceu no dia 1° deste mês, com apresentações de Geraldo Azevedo, Chico César, Alcymar Monteiro e Biliu de Campina. Nomes como Elba Ramalho, Calcinha Preta, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, João Gomes e Alok estão entre as atrações.

A empresa Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda, responsável pelo evento, é a mesma que realiza um dos maiores eventos de agropecuária do Nordeste, a feira Expocrato.

São João de Campina Grande: camarote da acessibilidade

Para a edição de 2023 do maior São João do mundo, a organização conta com a realização do Camarote da Acessibilidade, uma iniciativa que é resultado da parceria entre a Prefeitura de Campina Grande e a empresa gestora do evento.

Por noite, serão contemplados 25 ingressos destinados a Pessoas com Deficiência (PCDs), com direito a um acompanhante, totalizando 50 ingressos disponibilizados.

As inscrições são online pelos formulários do Google https://forms.gle/5q78mxbwWg5APrFb8, onde os participantes podem se cadastrar com um e-mail.

São João de Campina Grande: entrada preferencial para turistas

Além disso, projetando um maior trânsito de turistas pela festividade, a prefeitura de Campina Grande promove uma ação especial para os visitantes da cidade. Trata-se da entrada preferencial no Parque do Povo, proporcionando uma experiência diferenciada aos turistas.

Para garantir o acesso, os Guias de Turismo, Receptivos e Excursionistas podem cadastrar seus grupos de turistas por meio de um formulário disponibilizado no neste link. https://forms.gle/ohxaYaN7SfPFKYmt9.

No formulário, serão solicitadas informações como o horário previsto de desembarque no Parque do Povo, tempo de permanência na cidade, origem do grupo, entre outras.

São João de Campina Grande: confira a programação completa

1º de junho (quinta-feira)



Geraldo Azevedo e Chico César

Alcymar Monteiro

Biliu de Campina

2 de junho (sexta-feira)



Gusttavo Lima

Flávio José

Manim Vaqueiro

Forró Real

3 de junho (sábado)



Wesley Safadão

Marcinho Sensação

Galã

Nathan Vinícius



4 de junho (domingo)



Iguinho e Lulinha

Henry Freitas

Lucas Aboiador

Forrozão Karkará



6 de junho (terça-feira)



Padre Nilson

Teto Fonsêca



7 de junho (quarta-feira)



João Gomes

Luan Estilizado

Eric Land



8 de junho (quinta-feira)



Vitor Fernandes

Wallas Arrais

Os Três do Nordeste

Fabinho Testado



9 de junho (sexta-feira)



Tarcísio do Acordeon

Taty Girl

Lipe Lucena

Eliane



10 de junho (sábado)



Simone Mendes

Felipe Amorim

Japãozin

Iohannes



11 de junho (domingo)



Solange Almeida

Pablo

Tyrone

Ramon e Randinho



12 de junho (segunda-feira)



Calcinha Preta

Limão com Mel

Desejo de Menina

Alexandre Tan



14 de junho (quarta-feira)



Renan da Resenha

Mução



15 de junho (quinta-feira)

Léo Santana

Magníficos

Sâmya Maia



16 de junho (sexta-feira)



Xand Avião

Ávine Vinny

Brasas do Forró

Millane



17 de junho (sábado)



Murilo Huff

Dorgival Dantas

Zé Cantor

Jefferson Arretado



18 de junho (domingo)



Matheus e Kauan

Raí Saia Rodada

Banda Cascavel



20 de junho (terça-feira)



Padre Fábio de Melo

Elson Júnior



21 de junho (quarta-feira)



Mano Walter

Matheus Fernandes

Fabiano Guimarães



22 de junho (quinta-feira)



Alok

Ícaro e Gilmar

Alanzim Coreano



23 de junho (sexta-feira)



Elba Ramalho

Capilé

Amazan

Sofia Gayoso



24 de junho (sábado)



Fagner

Roberta Miranda

Jonny Garotinho

Fabrício Rodrigues



25 de junho (domingo)



Alceu Valença

Gustavo Mioto

Humberto e Ronaldo

Ton Oliveira



27 de junho (terça-feira)



Marcos Freire

Anderson Freire



28 de junho (quarta-feira)



Priscila Senna

Naiara Azevedo

Márcia Fellipe



29 de junho (quinta-feira)



Menos é Mais

Gegê Bismarck

Santanna

Guilherme Santana



30 de junho (sexta-feira)



Nattan

Toca do Vale

Ranniery Gomes

Banda Encantus



1º de julho (sábado)



Bruno e Marrone

Jonas Esticado

Walkiria Santos

Na Pegada do Coyote



2 de julho (domingo)



Mari Fernandez

Zé Vaqueiro

Waldonys

Nonato Neto