4 receitas para inovar na festa junina

Junho é aquela época especial em que a maioria dos brasileiros se reúne para celebrar a festa junina, um dos eventos mais populares do país. Trata-se de uma homenagem a Santo Antônio, São Pedro e São João, e é repleta de comidas típicas, como quentão, canjica, pé-de-moleque e arroz-doce, que sempre fizeram muito sucesso no evento.

Mas, mesmo com tanta tradição na culinária junina, sempre é possível inovar e surpreender os convidados. Pensando nisso, trouxemos algumas receitas dos renomados chefs Adriana Lira, da Dona Doceira, e Marco Aurélio Sena, do Tantin. Eles prepararam pratos incríveis que vão deixar sua festa junina ainda mais especial. Confira!

Pamonha goiana

Ingredientes

3 kg de milho-verde ralado

500 ml de óleo vegetal

1 kg de queijo fresco

Sal a gosto

Palha do milho-verde para enrolar a pamonha

Água para cozinhar

Modo de preparo

Corte o queijo em pequenas tiras de 3 a 5 centímetros, aproximadamente. Rale o milho apenas para romper a pele do grão, depois tire a polpa com uma colher e coloque em um recipiente. Dessa forma, o grão se conserva quase inteiro, fazendo com que a massa renda mais e ganhe mais sabor. Coloque o óleo em uma panela e esquente em fogo médio. Depois, despeje sobre a massa e mexa para ficar bem uniforme. Adicione o sal e misture.

Enrole a palha do milho em sua mão e dobre-a, fazendo um copo. Coloque a massa do milho e uma fatia de queijo. Enrole outra palha neste copo, no sentido contrário. Dobre a ponta. Apare com tiras da própria palha. Em uma panela grande, ferva bem a água em fogo médio e vá colocando as pamonhas uma a uma. Cozinhe por aproximadamente 40 minutos e retire as pamonhas da água com uma escumadeira. Sirva em seguida.

Dica: se preferir pamonha doce, troque o sal por açúcar a gosto. Para fazer outras versões de pamonhas salgadas, você pode colocar na massa linguiça e cheiro-verde, frango e guariroba, carne-seca e pimenta-bode ou carne moída.

Brigadeirinho de quentão

Ingredientes

Concentrado de cachaça e limão

Casca de 1 limão-siciliano

1/2 litro de cachaça branca

Brigadeiro

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

2 colheres de chocolate branco ralado

ralado 1 colher de chá de canela em pó

1 colher de café de cravo em pó

2 colheres de chá de gengibre em pó

4 colheres de sopa de concentrado de cachaça e limão

Paçoquinha para decorar

Modo de preparo

Concentrado de cachaça e limão

Coloque a casca de um limão-siciliano da garrafa com a cachaça branca, em local escuro. Deixe por algumas horas ou até mesmo dias. Quanto mais tempo ficar armazenado, mais saboroso será o resultado.

Brigadeiro

Em uma panela em fogo médio, coloque todos os ingredientes, menos o concentrado. Mexa bem até soltar da panela. Desligue o fogo e acrescente o concentrado, mexendo bem até incorporar (ele ficará um pouco mais mole, mas não se preocupe). Espere 2 minutos e, em seguida, volte com o brigadeiro ao fogo baixo, mexendo sem parar, tendo muito cuidado para não queimar, por mais 2 minutos ou até dar o ponto que você quer. Deixe esfriar, sirva em copinhos e coloque paçoquinha em cima para decorar.