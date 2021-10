Facebook Connect 2021: como assistir evento que pode mudar nome da empresa

Com apresentação do metaverso e reposição da imagem da marca, o Facebook realizará a conferência Connect no dia 28 de outubro e promete uma experiência imersiva em novas tecnologias. Saiba onde assistir e mais novidades sobre o evento no qual a mudança de nome da empresa pode ser anunciada

Nesta quinta-feira, 28 de outubro (28/10), Mark Zuckerberg e outros executivos da tecnologia estarão reunidos na conferência Facebook Connect 2021. O evento trará as novidades da empresa com foco na realidade aumentada e visual de formas inéditas, visando a apresentação dos planos referentes ao metaverso do Facebook e a sua possível mudança de nome.

Segundo informações do jornal The Verge, a proprietária de redes sociais como o WhatsApp e o Instagram busca mudar seu nome com o intuito de barrar a imagem de rede social problemática. Mark deve anunciar a mudança do nome do Facebook durante o evento Facebook Conect, segundo informações do jornal americano. Anteriormente, o nome da conferência anual de desenvolvedores do Facebook chamava-se Oculus Connect. Contudo, devido à pandemia, a empresa alterou o nome do evento para Facebook Connect, utilizando-se inteiramente do âmbito virtual para a apresentação de todas as suas atrações.

Facebook Conect 2021: o que esperar do evento

Quem dará abertura ao evento é o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, com a palestra principal que introduzirá os projetos trabalhados na perspectiva do metaverso do Facebook: um plano focado na construção de um grande mundo virtual, e não apenas em redes sociais. Além de Mark, o CTO da Oculus Consulting, John Carmack, está definido para falar sobre o estado da Realidade Virtual com um discurso honesto acerca do Facebook Reality Labs.

Na Connect 2021, o Facebook também deve falar sobre Realidade Mista e Realidade Aumentada, assim como suas funções sociais desempenhadas em ambientes de trabalho produtivos no futuro.

Facebook Conect 2021: que horas começa?

O Facebook Conect começará às 14 horas (horário de Brasília) no dia 28 de outubro (28/10). Para os que possuem o headset Oculus Quest VR, um dos produtos da empresa, o evento poderá ser acompanhado a partir deste link. Já a sessão dos desenvolvedores começará a partir das 16 horas (horário de Brasília) do mesmo dia. Na transmissão, haverá destaque para as ferramentas de desenvolvedores do Oculus e, em seguida, o Facebook incluirá discussões e avanços na criação de experiências sociais em realidade virtual, além da garantia de acessibilidade na tecnologia.

Facebook Conect 2021: onde assistir ao vivo e online

Toda a transmissão será feita através do site oficial do Facebook Connect: clique aqui para acessar o link.









