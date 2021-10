Trump lança rede social em parceria com deputado descendente da família imperial brasileira

A empresa sócia do novo empreendimento de Trump, a Digital World Acquisition, é gerida pelo deputado federal do Brasil, o conservador Luiz Philippe de Orleans e Bragança

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou, nesta quarta-feira, 20, que já conta com os recursos necessários para abrir sua própria empresa de mídia de capital aberto. A empresa sócia do novo empreendimento de Trump, a Digital World Acquisition, é gerida pelo deputado federal do Brasil, o conservador Luiz Philippe de Orleans e Bragança. O político é diretor financeiro da companhia.

O objetivo do norte-americano é retomar a atuação política no ambiente virtual, do qual está longe desde quando teve suas páginas pessoais banidas de Twitter e Facebook por ter insuflado a população a invadir o Congresso, em 6 de janeiro, para interromper a sessão que confirmaria a vitória de seu rival nas eleições, o atual presidente Joe Biden.

Trump disse que a nova empresa terá como norte a verdade. O ex-presidente tem mentido sobre os resultados da eleição de 2020 e, ao mesmo tempo, acusado a mídia tradicional de publicar notícias “fake” para desacreditá-lo. Segundo o The New York Times, caso o negócio se confirme, Trump terá US$ 300 milhões para gastar como quiser na Trump Media & Technology Group.

No mesmo comunicado em que anunciou o nome da empresa, o ex-presidente adiantou o interesse em criar a Truth Social, cuja finalidade será a de “criar um rival ao consórcio da mídia liberal e combater as companhias do Vale do Silício, as ditas ‘big tech’”. A Digital World Acquisition, sócia de Trump no novo empreendimento, é uma companhia com propósito especial de aquisição, ou SPAC. De acordo com o portal Insider, o valor das ações da Digital World triplicou nesta quinta-feira, 21.

“Vivemos num mundo em que o Talibã tem presença enorme no Twitter, mas seu presidente americano favorito foi silenciado”, disse Trump, em seu comunicado. Ele prometeu publicar seu primeiro post em breve.





