Como funciona a arma cenográfica do disparo acidental envolvendo Alec Baldwin

Chamadas de prop guns, as armas cenográficas são utilizadas em diversas produções no cinema de Hollywood. Entenda como funciona e veja últimas notícias do acidente envolvendo o ator Alec Baldwin

Nesta sexta-feira, 22, foi divulgada pela Fox News a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins e o ferimento de outra pessoa da produção no set de filmagens do filme Rust. De acordo com as autoridades, o ator Alec Baldwin teria disparado acidentalmente nas vítimas utilizando uma arma cenográfica. Um porta-voz do ator afirmou que houve um acidente envolvendo uma falha de ignição da arma falsa usada nas gravações.

As chamadas 'prop guns' são armas cenográficas utilizadas em diversas produções do cinema hollywoodiano e, no passado, por muitos anos, já foram centro de polêmicas envolvendo falhas similares que resultaram em outras fatalidades, como foi o caso do ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee, que veio a óbito após ser atingido durante as gravações de O Corvo, filme de 1994.



Sobre o assunto De Brandon Lee a Alec Baldwin: relembre outros acidentes em gravações

Alec Baldwin se pronuncia sobre tragédia em set: "meu coração está partido"

Alec Baldwin: o que se sabe sobre o acidente no set de Rust

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caso Baldwin: como funcionam as armas cenográficas?

Em síntese, o armamento utilizado nas filmagens de filmes e séries são reais e têm certificado especial para serem manuseadas dentro dos estúdios, contando com um detalhe que o diferencia: sua munição. As armas comuns são carregadas a partir de um cartucho com pólvora, fazendo com que ocorra uma explosão e haja o disparo de um projétil. No entanto, nos sets de gravação são utilizadas balas de festim, garantindo somente o barulho do tiro, mas sem disparar nada.

Nas peças de teatro, por outro lado, são utilizadas réplicas semelhantes às armas reais, mas que possuem um dispositivo de segurança e, muitas vezes, nem sequer chegam a ser operáveis, para que não ocorram incidentes como aconteceu com a arma de Baldwin. A investigação do caso está nas mãos da perícia e ainda não se tem mais detalhes sobre a falha que causou o disparo fatal na diretora de fotografia de Rust.



Tags