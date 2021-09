Entidades do movimento negro pedem R$ 40 milhões por dano moral coletivo à Zara

As entidades do movimento negro Educafro (Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes) e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos entraram com uma ação por dano moral coletivo na Justiça do Ceará no caso da delegada que denunciou um episódio de racismo na Zara do shopping Iguatemi, pedindo R$ 40 milhões de indenização. A informação foi divulgada pelo UOL.

Sobre o assunto Delegada que denuncia racismo em loja de shopping em Fortaleza ficou em choque

"Não preciso andar com placa de que sou autoridade para ser respeitada", diz delegada barrada em loja

Barrada ao ser confundida com pedinte, adolescente diz que "apanhava na escola" por ser negra

O caso aconteceu no dia 14, quando a delegada da Polícia Civil, Ana Paula Barroso, foi impedida de entrar no estabelecimento comercial por questões de segurança. No último domingo, 19, a Polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na loja para recolher os equipamentos de registros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As entidades que entraram com a ação já atuaram em outros casos de racismo com grande repercussão, como o do Carrefour e Assaí. A maioria deles no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O POVO tentou contato com a loja em questão, mas não houve retorno até o momento da publicação.

Tags