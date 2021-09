"Não preciso andar com placa de que sou autoridade para ser respeitada", diz delegada barrada em loja

A delegada Ana Paula Barroso, diretora-adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), diz que não deu voz de prisão ao gerente porque foi surpreendida com a ação

Em entrevista na sede do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), a delegada Ana Paula Barroso, diretora-adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) disse que, no momento em que foi barrada de entrar na loja Zara do shopping Iguatemi, não deu voz de prisão ao gerente da loja por racismo porque foi surpreendida. “Não esperava”, conta a delegada. Ana Paula frisa que não vai alterar uma vírgula do que ocorreu ali e que, em momento nenhum, houve a menção do funcionário de que a abordagem era por conta de ela estar tomando o sorvete ou estar com a máscara no queixo. “Não preciso andar com placa de que sou autoridade para ser respeitada”, diz.

O episódio aconteceu na terça-feira da semana passada, dia 14. No domingo, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma loja de departamentos, para recolher os equipamentos de registros.

A delegada, que trabalha em um departamento dedicado a grupos vulneráveis, diz que tudo é “um propósito de Deus". Ana Paula conta que saiu de uma sorveteria próxima à loja e o rapaz veio na direção dela. “Eu imaginava que era um vendedor que ia me atender”, diz. Ela conta que o homem chegou gesticulando e falando de forma rápida, mas muito enfático sobre o fato de ela não poder permanecer na loja "por questão de segurança”. Ela, que ficou surpresa com a abordagem, questionou se era por conta do sorvete. “Em momento nenhum ele falou que era por conta disso”, diz.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

*Mais informações em instantes

Tags