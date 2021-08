Lula inicia giro pelo Nordeste com visita a assentamento do MST em Recife

Caminhada do petista pelo Nordeste iniciou nesta segunda-feira, 16, com visita a uma propriedade de agricultura familiar do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Recife

O ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva já inicou sua agenda de atividades em Pernambuco, primeira região visita durante seu giro pelo Nordeste nos próximos 10 dias. Na manhã desta segunda-feira, 16, o pré-candidato do PT à Presidência da República visitou uma propriedade de agricultura familiar do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Região Metropolitana do Recife. À tarde, o presidente já organiza reunião com movimentos sociais.

Acompanhado por alguns parlamentares e dirigentes partidários, entre eles a presidente nacional PT, Gleisi Hoffman, e o deputado federal José Guimarães, Lula debateu sobre o problema na fome no Brasil, destacou políticas para a agricultura familiar e defendeu maior participação do Estado na sociedade.

Na ocasião, o ex-presidente falou sobre as eleições de 2022. "O Brasil não merece sofrer o que está sofrendo. E essa não é uma briga eleitoral. Não é uma briga de um homem querendo pegar o lugar do outro. É uma briga em defesa do nosso país. Da nossa soberania. É, sobretudo, em defesa do nosso povo. Nossa tarefa é tirar esse cidadão da Presidência. Vamos recuperar o direito de ser feliz nesse país.‚Ā£‚Ā£

", disse.

Neste domingo, 15, após desembarcar no aeroporto, o petista foi recepcionado dirigentes do partido no estado e também por lideranças sociais, como senador Humberto Costa. Lula foi recebido para um jantar às 20h, no Palácio do Campo das Princesas (sede do governo), onde também esteve presente o prefeito de Recife, João Campos (PSB), que venceu Marília Arraes (PT) no pleito municipal de 2020 com discurso antipetista.

Nas redes sociais, as lideranças do Partido dos Trabalhadores no estado comentaram sobre a presença de Lula no estado. O senador Humberto Costa, os deputados federais Carlos Veras e Marilia Arraes também participam da caminhada do petista. Também acompanham o ex-presidente o deputado estadual e presidente do partido, Doriel Barros, a líder da bancada do PT na Assembleia, Tereza Leitão, a deputada Dulcicleide Amorim, a vereadora Liana Cirne Lins, líder da bancada, e os vereadores Jairo Brito e Osmar Ricardo.

O itinerário de Lula na Região durará 11 dias e passará por seis estados: Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. No Ceará, Lula tem chegada prevista para a próxima sexta-feira, 20, e deve permanecer até a segunda-feira, 23.

O giro pelo Nordeste realizado pelo petista acontece após a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará na sexta-feira, 13 de agosto. Enquanto Lula investe para manter a força na região, decisiva nas últimas eleições, o presidente da República tenta avançar nesse eleitorado.

Sobre o assunto Bolsonaro diz que medidas sanit√°rias de Camilo contra pandemia foram "ato criminoso"

Em Juazeiro do Norte, Bolsonaro finaliza discurso com "vaia cearense"

No Ceará, Bolsonaro ataca Camilo, se compara a Padre Cícero e faz tentativa de vaia cearense

Ouça o podcast Jogo Político:



Tags