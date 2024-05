Marcelo Paz projeta reencontro do Fortaleza com o Boca Juniors: "Noite marcante, histórica e épica"

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Na contagem regressiva para o duelo entre Fortaleza e Boca Juniors pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, relembrou o confronto entre as equipes em um amistoso internacional e contou ao Esportes O POVO a sua expectativa para duelo desta quinta-feira, 25, na Arena Castelão. "O Boca sempre foi o protagonista de competições sul-americanas, o campeoníssimo, mas Deus abençoou e agora vamos viver isso. Primeiro no Castelão. Certeza que será uma noite marcante, histórica, épica e será legal enfrentar o Boca", contou o CEO. Além do primeiro jogo, Marcelo Paz aguarda, também, o jogo do returno com carinho. Para ele, será outro momento especial poder ver o escrete vermelho-azul-e-branco atuar na La Bombonera.