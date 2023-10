Vojvoda minimiza inexperiência internacional: "Nossa proposta era ganhar a Sul-Americana"

O técnico do Fortaleza também exaltou o nível do Brasileirão e argumentou que o clube está acostumado a disputar grandes jogos

“Sabíamos que o adversário já tinha ganhado essa competição, mas cada vez que jogamos no Castelão contamos com o apoio de 60 mil pessoas. Nós disputamos o Brasileirão, que é um dos campeonato mais fortes do mundo. Temos que valorizar nosso campeonato interno”, exaltou durante coletiva concedida ao lado do lateral direito Tinga.

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, minimizou a falta de experiência em decisões internacionais ao analisar a perda do título da Copa Sul-Americana para a LDU, do Equador, na noite deste sábado, 28.

“Nossa proposta era ganhar a Copa Sul-Americana. Não viemos pensando como uma equipe debutante, viemos como uma equipe que passou por grandes adversários como o Corinthians, o América Mineiro, o Libertad (do Paraguai) e na competição ganhamos partidas em casa e partidas fora”, destacou Vojvoda.

Questionado sobre decisões relacionadas à escalação do time titular para enfrentar a equipe equatoriana e também sobre a decisão dos jogadores que bateram os pênaltis contra a LDU, o técnico do Tricolor do Pici explicou pelo menos duas opções feitas.

“Analisamos muito o Marinho. Ele não teve oportunidade de treinar três ou quatro dias, mas isso foi muito analisado: se eu começaria, sendo sincero, com ele ou com Pikachu, mas analisei também a possibilidade de estar numa prorrogação. Então, tive de tomar a decisão e foi essa (de começar com Marinho)”, pontuou. Pikachu acabou entrando no segundo tempo, substituindo o atacante Guilherme.

“O Lucero estava com um esforço físico muito grande, o mesmo com o Caio (Alexandre), e necessitamos, nos últimos 20 ou 30 minutos de uma final, de continuar sempre com força física. Tínhamos também Romero e (Thiago) Galhardo que são dois camisas 9 a quem exigimos gols também e, às vezes, acontece isso nos pênaltis. Eu escolhi os batedores. São coisas que temos no esporte”, disse Vojvoda se referindo às saídas de Lucero e Pochettino para a entrada dos dois.

Romero acabou, a propósito, sendo o primeiro dos três batedores que perderam suas cobranças em defesas do goleiro Dominguez da LDU. Na sequência, Pedro Augusto desperdiçou o pênalti que poderia ter dado o título inédito ao Fortaleza e ao futebol nordestino.

Nas cobranças alternadas, o zagueiro Brítez também parou em Dominguez, o que acabou confirmando o segundo título da Copa Sul-Americana para a equipe equatoriana.