Encerramento das Paralimpíadas: onde assistir ao vivo e horário

Assim como os Jogos Olímpicos, a previsão é que a cerimônia dure três horas, com início programado para as 15h30min (horário de Brasília). A celebração homenageará não apenas os atletas, mas também marcará a passagem do bastão paralímpico para os próximos anfitriões, Los Angeles 2028.

O encerramento das Paralimpíadas de Paris acontecerá neste domingo, 8 de setembro. Após 12 dias de competições, o evento marcará o fim de Paris 2024. A cerimônia de despedida será realizada no Stade de France, arena que abrigou as provas de atletismo.

24 artistas da cena da música eletrônica francesa foram convidados para celebrar os 4.400 atletas de 168 delegações paralímpicas.

O evento incluirá os protocolos tradicionais, como discursos, hinos, agradecimentos aos voluntários e a transferência da bandeira paralímpica para os representantes americanos.

Encerramento das Paralimpíadas 2024: horário e onde assistir ao vivo

A cerimônia de encerramento ocorrerá neste domingo, 8, a partir das 15h30min (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no SporTV2 (TV fechada), Globoplay (streaming) e no canal do Comitê Paralímpico no YouTube.