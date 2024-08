Olá, Los Angeles-2028: como serão os próximos Jogos Olímpicos?

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 fecham as cortinas neste domingo (11) e passam o bastão a Los Angeles, que com suas praias, montanhas e cinema certamente estará à altura de um evento que terá o sarrafo elevado depois da edição francesa.

Mas será que Los Angeles conseguirá competir com as imagens de cartão-postal de Paris com os seus monumentos mundialmente conhecidos? A missão não será fácil, mas na cidade do cinema e da indústria audiovisual certamente não faltarão ideias.

Com esta mudança no programa, o Estádio de SoFi dos Rams e dos Chargers (times de futebol americano) terá tempo para se tornar o "Estádio de Inglewood", uma enorme arena de esportes aquáticos (para 38.000 espectadores), onde Katie Ledecky e Leon Marchand poderão aumentar sua glória olímpica.

"Não temos a Torre Eiffel, mas temos as letras de Hollywood. Temos locais de competição incríveis e um ambiente magnífico", acrescentou Wasserman em coletiva de imprensa no sábado.

A pressão será forte para Los Angeles, 11 anos depois de ter sido designada a cidade anfitriã, ao mesmo tempo que Paris.

A capital do cinema certamente tentará aproveitar ao máximo a aura de suas estrelas para criar um grande espetáculo. O rapper americano Snoop Dogg, comentarista da NBC e "mascote extraoficial" dos Jogos de Paris para as redes sociais, percorreu os locais de competição da capital francesa e conseguiu ter um gostinho do que o espera em 2028 com outros grandes nomes do cinema e da música.