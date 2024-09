Brasil: Jogos das Paralimpíadas hoje, 7; onde assistir e programação

Brasil nas Paralimpíadas de Paris: veja o horário e toda a programação dos brasileiros hoje, sábado, 7 Crédito: Wander Roberto/CPB

As Paralimpíadas Paris 2024 teve oficialmente seu inicio no dia 28 de agosto de 2024 e serão finalizadas em 8 de setembro. Confira a seguir quais modalidades o Time Brasil disputará hoje, sábado, 7 de setembro (07/08), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo. CONFIRA que você precisa saber sobre os Jogos Paralímpicos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Brasil: Programação com horário dos Jogos das Paralimpíadas hoje (07/08) Atletismo 5h - Masculino salto em distância T13 - Paulo Henrique Reis

5h04 - Masculino arremesso de peso F34 - Eduardo Pereira

5h21 - Feminino 400m T13 - Rayane Soares Silva

5h34 - Masculino 300m T35 - Fabio Bordignon e Henrique Caetano Nascimento

7h46 - Feminino 200m T47 - Fernanda Yara da Silva e Maria Clara Augusto da Silva

14h20 - Masculino salto em distância T20 - Paulo Cezar Neto

14h25 - Feminino 200m T11 - Jerusa Geber (guia: Gabriel Aparecido)

15h20 - Masculno arremesso de peso F63 - Edenilson Floriani

16h - Masculino 400m T47 - Thomaz Ruan de Moraes Canoagem 5h - KL1 Masculino - Semifinais - Luis Carlos Cardoso

5h14 - KL2 Masculino - Semifinais - Fernando Rufino

5h28 - VL2 Feminino - Semifinais - Debora Raiza Benevides

5h42 - KL3 Masculino - Semifinais - Miqueias Rodrigues

5h56 - VL3 Feminino - Semifinais - Mari Satili

6h20 - KL1 Masculino - Final B - Luis Carlos Cardoso

6h28 - KL1 Masculino - Final A - Luis Carlos Cardoso

6h36 - KL2 Masculino - Final B - Fernando Rufino

6h44 - KL2 Masculino - Final A - Fernando Rufino

6h52 - VL2 Feminino - Final A - Debora Raiza Benevides

7h10 - KL3 Masculino - Final B - Miqueias Rodrigues

7h18 - KL3 Masculino - Final A - Miqueias Rodrigues

7h36 - VL3 Feminino - Final A - Mari Satili Ciclismo de estrada 4h30 - Masculino C1-2 - Carlos Alberto Soares

4h35 - Feminino C1-3 - Sabrina Custodia da Silva

10h - Misto H1-5 - Brasil Judô A partir de 4h30 - Masculino +90Kg J1 - quartas - Wilians Araújo x Yerlan Utepov (KAZ)

A partir de 4h30 - Feminino +70Kg J2 - quartas - Rebeca Silva x Dursadaf Karimova (AZE)

A partir de 4h30 - Masculino - 90Kg J2 - quartas - Marcelo Adriano Casanova x Evan Molloy (GBR)

A partir de 4h30 - Masculino + 90Kg J2 - quartas - Sergio Fernandes Júnior x Zhurkamyrza Shukurbekov (KAZ)

A partir de 4h30 - Masculino - 90Kg J1 - quartas - Arthur Cavalcante da Silva x Turgun Abdiev (AZB)

A partir de 4h30 - Feminino +70Kg J1 - Erika Zoaga x Danitza Yoccelin Alcala (VEN) Halterofilismo

7h - Feminino 73kg - Mariana D'Andrea 8h35 - Masculino 88Kg - Evanio da Silva

12h - Feminino 79Kg - Carol Fernandes Hipismo 5h57 - Estilo livre Grau V - Rodolpho Riskalla

Esgrima

5h - Feminino equipe espada - Brasil x China



5h - Masculino equipe espada - Estados Unidos x Brasil Vôlei sentado 10h - disputa pelo bronze - Canadá x Brasil



14h30 - Final - Estados Unidos x China Brasil tem campeões invictos nas Paralimpíadas; CONHEÇA quem são Jogos do Brasil nas Paralimpíadas hoje (07/08): onde assistir ao vivo TV Sportv Online Globoplay

Olympics.com (site e YouTube) Programação do Brasil nos Jogos das Paralimpíadas 2024: calendário da natação

A natação é um dos esportes paralímpicos originais e uma das modalidades mais populares. A competição acontece de 29 de agosto a 7 de setembro nos Jogos Paralímpicos de 2024 e o Brasil tem uma trajetória de destaque. Com 125 medalhas, a natação é a segunda modalidade brasileira com mais pódios nos Jogos Paralímpicos, atrás apenas do atletismo. Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico brasileiro e também é o maior nadador paralímpico masculino, ele possui 26 medalhas.