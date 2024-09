Cícero Nobre sobe ao pódio e recebe bronze do atletismo nos Jogos Paralímpicos

Brasileiro ficou em terceiro lugar na prova do último sábado, 31, foi ao pódio neste domingo, 31, e ponderou que "a medalha poderia ter sido diferente"

No lançamento de dardo classe F57 (competição sentada), Cícero Nobre conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris ao atingir a marca de 49,46m no último sábado, 31. O paraibano recebeu a medalha neste domingo, 1º, e comemorou o feito, mas garantiu que poderia ter tido um resultado melhor.

"Sempre é muito bom estar subindo no pódio. Como a gente fala, chegar aqui é para poucos, principalmente subir no pódio. Feliz pela medalha, sei que poderia ter sido diferente, a medalha poderia ter sido diferente. Mas já foi, não adianta ficar pensando nisso, bola para frente. Agora temos um novo ciclo de quatro anos, com várias competições importantes. Daqui quatro anos temos Los Angeles. Se eu tiver bem de saúde, podem esperar um Cicero mais forte e brigando pela medalha de ouro", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cícero Nobre ainda explicou porque a medalha poderia ter sido de prata ou ouro. Ele alegou ter sido prejudicado pela arbitragem.