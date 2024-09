Paralimpíadas: Lídia Cruz bate recorde e fica com o bronze nos 150m medley SM4

Nadadora brasileira atinge maior marca das Américas e sobe ao pódio em terceiro lugar. No masculino, Gabriel Araújo termina prova em quarto lugar

"Não tenho noção de como foi a prova, a gente só está nadando na hora e vê o resultado. Vou sair e alguém vai mostrar, mas tão me falando que foi surreal. Não estou acreditando. Foi uma prova difícil, medley é uma prova difícil pelas trocas de estilo, mas tenho muita confiança na minha equipe técnica e na minha família que vem me treinando", disse Lídia.

Enquanto o ouro ficou para a alemã Tanja Scholz, com um tempo de 2min51s31, Natalie Butkova, dos Atletas Paralímpicos Neutros (NPA), fechou o pódio. Na mesma prova, a brasileira Patrícia Pereira fez um tempo de 3min05s99 e terminou em oitavo lugar.

O Brasil segue brilhando na natação dos Jogos Paralímpicos de Paris . Neste domingo, 31, a carioca Lídia Vieira da Cruz conquistou a medalha de bronze nos 150m medley SM4 (para atletas com limitações físico-motoras), com um tempo de 2min57s16. A marca da brasileira, inclusive, tornou-se o novo recorde das Américas.

Gabrielzinho bate recorde

Na categoria 150m medley da classe SM2 (limitação físico-motora), Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, bateu seu recorde mundial, com um tempo de 3min14s02. Apesar do feito, ele terminou a prova no quarto lugar.

O ouro foi conquistado pelo alemão Josia Tim Alexander Topf, que fez um tempo de 3min00s16. Os australianos Ahmed Kelly e Grant Patterson ficaram com o prata e o bronze, com os tempos de 3min02s16 e 3min06s94, respectivamente.