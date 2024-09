Paralimpíadas: Alexandre Galgani é prata e ganha 1ª medalha do Brasil no tiro esportivo

Atirador brasileiro faz 254,2 pontos na final e fica em segundo lugar na carabina de ar deitado 10m SH2 misto. É a primeira medalha do País na modalidade em Jogos Paralímpicos

Os brasileiros continuam fazendo história nas Paralimpíadas de Paris. Neste domingo, 1º, Alexandre Galgani foi prata na carabina de ar deitado 10m SH2 misto e conquistou a primeira medalha do Brasil no tiro esportivo em Jogos Paralímpicos.

Na decisão, disputada nesta manhã, Alexandre fez 254,2 pontos e ficou atrás apenas do francês Tanguy de la Forest, que alcançou 255,4 pontos. O bronze ficou com a japonesa Mika Mizuta, com 232,1 pontos.

"Sem palavras. São 11 anos me dedicando praticamente, todo dia quase. Ainda não atingi minha meta, que é o ouro, mas bati na trave, foi por pouco. Ainda vou seguir a luta, vou buscar o ouro se Deus quiser. Desde que comecei no tiro sempre me dediquei ao máximo. Fui plantando, plantando, plantando... E hoje, graças a Deus, consegui colher", disse o atirador brasileiro de 41 anos.