Paralimpíadas: Gabrielzinho vence 1ª medalha de ouro para o Brasil

Essa é a terceira medalha do paratleta na sua história. Na última edição dos jogos, em Tóquio, ele ficou com a primeira colocação em duas outras oportunidades.

Porta-bandeira do Brasil durante a cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris , Gabriel Araújo, ou Gabrielzinho , venceu a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição dos Jogos.

Na sua estreia em Paris, Gabriel ficou com a primeira colocação, seguido de Vladimir Danilenko (NPA) e do chileno Alberto Abarza, que conquistaram prata e bronze, respectivamente.

“Eu estou muito feliz, muito emocionado. Eu trabalhei muito para isso e fiz de tudo para que a medalha de prata virasse ouro. Eu amassei a prova, eu acabei com a prova! Não faço ideia do tamanho disso tudo aqui. Fico feliz com o carinho, o apoio é fundamental. A prova foi perfeita. Tudo que eu trabalhei foi feito com sucesso”, disse ele em entrevista para o SporTV após a prova.