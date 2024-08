Abertura das Paralimpíadas 2024: horário e onde assistir ao vivo

"Estou ansioso para criar este espetáculo que transformará o coração de Paris, com performances nunca vistas antes", disse Jolly. "Um espetáculo que mostrará os atletas paralímpicos e os valores que eles incorporam e unirá espectadores e audiências de televisão em todo o mundo em torno do espírito único dos Jogos Paralímpicos."

Centenas de artistas estão prontos para se apresentar ao lado das estrelas do paraesporte no desfile. Até o momento, nenhum grande nome foi anunciado, mas parece que estamos prestes a ter uma surpresa.

Paralimpíadas de Paris: quando começará a cerimônia de abertura

A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começará às 15 horas, no horário de Brasília (20h no horário de Paris), hoje, quarta-feira, 28 de agosto.

A previsão de duração para o evento é de três horas, estimativa próxima à da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Paralimpíadas de Paris: onde assistir ao vivo à Cerimônia de Abertura

Os Jogos Paralímpicos de Paris serão transmitidos no site oficial do comitê das Paralimpíadas e no canal do YouTube da organização do evento. Além disso, a transmissão nacional será feita pelo Sportv (TV fechada) e no Globoplay (streaming).