Atletas russos e bielorrussos poderão participar de Paralimpíadas de Paris sob bandeira neutra

Em 28 de março de 2023, o COI recomendou que as federações internacionais autorizassem a participação de atletas russos e bielorrussos como atletas individuais neutros em competições no exterior.

O IPC, que no passado deu sinais de independência em relação ao Comitê Olímpico Internacional (COI), desta vez seguiu o roteiro do órgão olímpico.

Os atletas russos e bielorrussos poderão participar, sob bandeira neutra e rígidas condições de neutralidade, dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, segundo a decisão do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês), emitida nesta sexta-feira (29) em Manana, no Bahrein, que rejeitou a suspensão total desses países.

Entretanto, a organização com sede em Lausanne, na Suíça, não havia tomado uma decisão a respeito dos Jogos Paralímpicos de 2024, adiando sua decisão para um "momento apropriado".

Reunidos em uma Assembleia Geral nesta sexta-feira, os membros do IPC votaram, primeiramente, pela suspensão total do Comitê Paralímpico russo, o que foi corroborado por praticamente todos os membros dos Comitês Nacionais Paralímpicos europeus. No entanto, a decisão foi rejeitada por 74 votos a favor, 65 contra e 13 abstenções.

Já a segunda votação, sobre a suspensão parcial do comitê russo, foi adotada por 90 votos a favor, 56 contra e seis abstenções.

"Devido à suspensão parcial, o Comitê Paralímpico russo perde todos os seus direitos como membro do IPC. De toda forma, seus atletas são elegíveis para participar individualmente e sob forma neutra nos Jogos Paralímpicos de Paris", comunicou o IPC.