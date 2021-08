Paralimpíadas ao vivo: onde assistir e programação com dia e horário

O governo do Japão anunciou ontem que ampliará o estado de emergência sanitária devido à pandemia do novo coronavírus para mais sete regiões, com o objetivo de combater o aumento dos contágios, a uma semana do início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020. A medida de emergência, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes e determina o fechamento dos estabelecimentos às 20 horas, já está em vigor em Tóquio e outras cinco regiões.

A previsão inicial era encerrar o estado de emergência no próximo dia 31, mas o governo decidiu estender as medidas para outras regiões e prosseguir com o controle até 12 de setembro.

"Os contágios se propagam pelo Japão em uma escala que não havíamos observado antes", declarou Yasutoshi Nishimura, ministro responsável pela resposta ao novo coronavírus. "O número de pacientes em estado grave aumenta a cada dia", acrescentou durante uma reunião com especialistas. O governo japonês também pedirá a grandes centros comerciais e lojas de departamento que limitem o número de clientes dentro dos estabelecimentos.

O Japão tem um número consideravelmente menor de casos de Covid-19 na comparação com outros países, apesar de não ter determinado confinamentos. O programa de vacinação do país, no entanto, começou mais tarde e avança de maneira mais lenta que outros países desenvolvidos: apenas 37% da população está imunizada. Nos últimos dias, o Japão registrou mais de 20 mil casos de covid-19 a cada 24 horas, um recorde para o país.

A alta de casos teve início antes dos Jogos Olímpicos em julho e prosseguiu durante o evento, que aconteceu em sua maioria sem público. O Comitê Organizador da Tóquio-2020 anunciou na última segunda-feira que a Paralimpíada também acontecerá sem torcedores nos locais de competição.

O governo japonês afirma que não há evidência de que os Jogos Olímpicos tenham provocado o aumento de contágios no país. Pesquisas recentes apontam que a maioria dos japoneses considera que foi uma boa ideia celebrar a Olimpíada.

Tomado pelo Talibã, Afeganistão fica de fora da Paralimpíada



O Afeganistão não irá participar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio de 2021 devido à tomada do país pelo Talibã, ocorrida no fim de semana. Um tumulto resultante da ação do grupo fechou o aeroporto de Cabul nessa segunda-feira, 16, e deixou mortos e feridos. Impossibilitados de viajar para o Japão, os dois atletas afegãos classificados não competirão das Paralimpíadas.

“Lamentavelmente, o Comitê Paraolímpico do Afeganistão não participará mais dos Jogos de Tóquio. Devido à grave situação em curso no país, todos os aeroportos estão fechados e não há como eles viajarem para Tóquio. Esperamos que a equipe e os oficiais permaneçam seguros e bem durante este período difícil”, afirmou Craig Spence, porta-voz do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

Hossain Rasouli e Zakia Khudadadi, ambos do taekwondo, representariam o Afeganistão em Tóquio. A segunda seria a primeira mulher a defender o país em uma edição das Paralimpíadas. Com isso, o país se junta à Coreia do Norte entre as nações não-participantes das Paralimpíadas de 2021. Os norte-coreanos decidiram boicotar tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos para evitar risco de contágio pela Covid-19. (Mateus Brisa / Especial para O POVO)

