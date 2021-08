Atletas do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio: confira nomes por modalidade

O Afeganistão não irá participar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio de 2021 devido à tomada do país por parte do Talibã, ocorrida no fim de semana. Um tumulto resultante da ação do grupo fechou o aeroporto de Cabul nesta segunda-feira, 16, e deixou mortos e feridos. Impossibilitados de viajar para o Japão, os dois atletas afegãos classificados não competirão nas Paralimpíadas.

“Lamentavelmente, o Comitê Paraolímpico do Afeganistão não participará mais dos Jogos de Tóquio. Devido à grave situação em curso no país, todos os aeroportos estão fechados e não há como eles viajarem para Tóquio. Esperamos que a equipe e os oficiais permaneçam seguros e bem durante este período difícil”, afirmou Craig Spence, porta-voz do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

Hossain Rasouli e Zakia Khudadadi, ambos do taekwondo, representariam o Afeganistão em Tóquio. A segunda seria a primeira mulher a defender o país em uma edição das Paralimpíadas. Com isso, o país se junta à Coreia do Norte entre as nações não-participantes das Paralimpíadas de 2021.



