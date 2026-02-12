Patinação artística: veja agenda das finais e favoritos ao pódio

Madison Chock e Evan Bates são os favoritos ao ouro na Dnaça do gelo; finala contece hoje, quarta-feira, 11. Saiba mais: / Crédito: Reprodução/Instagram @madisonchock

A patinação artística, esporte de inverno mais antigo do programa olímpico, é dividida em cinco disciplinas, sendo a dança no gelo a última a ser adicionada, em 1976. Entre as cinco categorias presentes nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, a de equipes já definiu seus medalhistas: ouro para os Estados Unidos, prata para o Japão e bronze para a Itália. Enquanto isso, as demais disputas entram em sua reta final.

Confira os detalhes para a final de hoje da dança no gelo, o cronograma geral e os favoritos para subir aos pódios.

Olimpíadas 2026: disputa por medalhas da dança no gelo A final da dança no gelo aconteceu nessa quarta-feira, 11, na Milano Ice Skating Arena, a partir das 15h30min (horário de Brasília). A disputa foi transmitida ao vivo pelo Sportv e pelo canal do YouTube CazéTV. A final reuniu as principais duplas do ciclo olímpico, como os americanos Madison Chock e Evan Bates, tricampeões mundiais. Os franceses Laurence Fournier e Guillaume Cizeron também figuram entre os favoritos da temporada; ambos formaram a nova parceria após romperem com seus antigos companheiros.

Como funciona? A dança no gelo é um das modalidades da patinação artística, sendo dividida em duas etapas: dança rítmica (programa curto)

dança livre (programa longo) Vinte e três duplas se apresentaram na dança rítmica nesta segunda-feira, 9, mas apenas vinte se classificaram para a dança livre. A classificação final é definida pela soma das notas, atribuídas por um painel técnico e por nove árbitros responsáveis pelos componentes artísticos.

Como foi o pódio? Fournier e Cizeron conquistaram o ouro, comum a nota total de 225,82, somando as danças rítmica, realizada na segunda-feira, e a livre. A prata foi para Evan Bates e Madison Chock. Atuais tricampeões mundiais, os patinadores dos EUA não conseguiram repetir o primeiro lugar do pódio em Milano Cortina. Sua nota final foi 224,39. O bronze foi para Piper Gilles e Paul Poirier, do Canadá, com 217,74.