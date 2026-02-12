Patinação artística: veja agenda das finais e favoritos ao pódio

Patinação artística: saiba quando será disputa por medalhas e quem é favoritoO esporte mais antigo e aguardado das Olimpíadas de Inverno chega às disputas finais pelas medalhas; confira detalhes das cinco categorias da patinação artística
A patinação artística, esporte de inverno mais antigo do programa olímpico, é dividida em cinco disciplinas, sendo a dança no gelo a última a ser adicionada, em 1976.
Entre as cinco categorias presentes nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, a de equipes já definiu seus medalhistas: ouro para os Estados Unidos, prata para o Japão e bronze para a Itália. Enquanto isso, as demais disputas entram em sua reta final.
Confira os detalhes para a final de hoje da dança no gelo, o cronograma geral e os favoritos para subir aos pódios.
Olimpíadas 2026: disputa por medalhas da dança no gelo
A final da dança no gelo aconteceu nessa quarta-feira, 11, na Milano Ice Skating Arena, a partir das 15h30min (horário de Brasília). A disputa foi transmitida ao vivo pelo Sportv e pelo canal do YouTube CazéTV.
A final reuniu as principais duplas do ciclo olímpico, como os americanos Madison Chock e Evan Bates, tricampeões mundiais.
Os franceses Laurence Fournier e Guillaume Cizeron também figuram entre os favoritos da temporada; ambos formaram a nova parceria após romperem com seus antigos companheiros.
Como funciona?
A dança no gelo é um das modalidades da patinação artística, sendo dividida em duas etapas:
- dança rítmica (programa curto)
- dança livre (programa longo)
Vinte e três duplas se apresentaram na dança rítmica nesta segunda-feira, 9, mas apenas vinte se classificaram para a dança livre.
A classificação final é definida pela soma das notas, atribuídas por um painel técnico e por nove árbitros responsáveis pelos componentes artísticos.
Como foi o pódio?
Fournier e Cizeron conquistaram o ouro, comum a nota total de 225,82, somando as danças rítmica, realizada na segunda-feira, e a livre.
A prata foi para Evan Bates e Madison Chock. Atuais tricampeões mundiais, os patinadores dos EUA não conseguiram repetir o primeiro lugar do pódio em Milano Cortina. Sua nota final foi 224,39.
O bronze foi para Piper Gilles e Paul Poirier, do Canadá, com 217,74.
Leia mais
Olimpíadas 2026: todas as finais da patinação artística
Nos Jogos Olímpicos de 2026, a patinação artística é dividida em cinco categorias clássicas. O Comitê Olímpico Nacional de cada país seleciona os atletas que irá enviar: para a Dança no Gelo e a Patinação em Duplas, é necessário um casal; já para o individual, competem um atleta masculino e uma atleta feminina.
O Evento em Equipes já medalhou seus vencedores e a final da Dança do Gelo acontece hoje. A seguir, saiba mais sobre as outras disciplinas do esporte e confira quando será as respectivas disputas finais:
Patinação Individual Masculina
A modalidade estreou nos Jogos Olímpicos nessta terça-feira, 10, com a apresentação de 29 patinadores no programa curto. Destes, 24 se classificaram para o programa longo, com a final marcada para sexta-feira, 13 de fevereiro, a partir das 15h, no horário de Brasília.
O estadunidense Ilia Malinin, chamado "Deus dos Qurádruplos", é o grande favorito ao ouro ao lado do japonês Kagiyama Yuma, medalhista de prata de Beijing 2022 e o bicampeão europeu Adam Siao Him Fa.
Veja quando será a disputa de medalhas do individual masculino:
- Data: 13 de fevereiro
- Horário: 15 h oras(horário de Brasília)
- Onde assistir: SportTV e CazéTV
Patinação Individual Feminina
Já a modalidade feminina da patinação individual começa na próxima terça-feira, 17, às 14h45, com o programa curto.
Na quinta-feira, as medalhas serão disputadas na patinação livre a partir das 15h, no horário de Brasília.
Valieva era a favorita ao ouro em Pequim 2022, mas terminou em 4º lugar; após ter seu recurso rejeitado, ela cumpre suspensão por doping e está fora das Olimpíadas de 2026.
Atualmente, a também russa Adeliia Petrosian surge como uma das favoritas, competindo como atleta neutra em decorrência das sanções impostas ao país.
Veja quando será a disputa de medalhas do individual feminino:
- Data: 19 de fevereiro
- Horário: 15 horas (horário de Brasília)
- Onde assistir: SportTV e CazéTV
Patinação em Pares
A estreia de uma das categorias mais esperadas é neste domingo, 15, com o programa curto. A final será disputada no dia seguinte, segunda-feira, 16, com a patinação livre.
Veja quando será a disputa de medalhas da patinação em pares:
- Data: 16 de fevereiro
- Horário: 16 horas (horário de Brasília)
- Onde assistir: SportTV e CazéTV