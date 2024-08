Power Ranger? Cavaleiro dourado no fim das Olimpíadas vira meme

A cerimônia de encerramento das Olimpíadas 2024 rendeu brincadeiras na web sobre quem seria uma das figuras com armadura dourada

De Power Rangers a Castelo Rá-Ti-Bum, um cavaleiro usando armadura dourada roubou a cena no encerramento das Olimpíadas 2024 e rendeu memes e comparações com personagens de seriados populares no Brasil.

A figura, que também foi comparada a um mosquito da dengue e uma barata, foi chamada pelos organizadores de “Viajante Dourado”. “Este personagem é inspirado em referências da história francesa, incluindo o Espírito da Bastilha”, dizia a explicação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar das intenções originais, o cavaleiro dourado recebeu dos internautas outras “histórias” para sua origem. Uma delas o colocava como um super-herói da franquia Power Rangers, enquanto outra o comparava ao passarinho da série brasileira Castelo Rá-Ti-Bum.