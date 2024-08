Skatista protesta por medalha 'danificada' e Paris promete substituições

Nyjah Huston, skatista dos EUA, foi bronze no skate street masculino nas Olimpíadas de Paris e diz que medalha desbotou após contato com suor Crédito: Reprodução/ Instagram Stories @nyjah

O americano Nyjah Huston, que terminou em terceiro lugar nas provas de skate street na Place de la Concorde no dia 29 de julho, reclamou poucos dias depois da má qualidade de sua medalha de bronze, que teria começado a "descascar um pouco" e "parece vir da guerra", segundo mensagens publicadas nas redes sociais e repercutidas por vários veículos de imprensa. O skatista dos EUA fez a crítica no Instagram. Ele publicou um vídeo nos stories da rede social onde disse que a medalha desbotou após ficar em contato com a pele. "As medalhas olímpicas são bonitas quando estão novas, mas depois de ficar em contato com a pele, com um pouco de suor e deixar meus amigos usarem no fim de semana elas aparentemente não têm tanta qualidade quanto você pensa", afirmou.

Comissão organizadora das Olimpíadas garante substituição de medalhas Em declaração transmitida neste sábado à AFP, a comissão organizadora dos Jogos de 2024 afirma ter tomado conhecimento do "depoimento nas redes sociais de um atleta cuja medalha foi danificada poucos dias após a sua entrega". O organizador dos Jogos Olímpicos confirma que mantém "contato estreito com a Monnaie de Paris, responsável pela produção e controle de qualidade das medalhas, e com o Comitê Olímpico do atleta afetado, com o objetivo de avaliar a medalha e compreender as circunstâncias e a causa do dano". "As medalhas são os objetos mais desejados dos Jogos e os mais preciosos para os atletas. As medalhas danificadas serão sistematicamente substituídas pela Monnaie de Paris", afirmou.

Cada medalha tem diâmetro de 85 milímetros, 9,2 milímetros de espessura e pesa 529 gramas para a medalha de ouro, 525 gramas para a medalha de prata e 455 gramas para a medalha de bronze. (Com informações da AFP) Olimpíadas: CONHEÇA os países que mais ganharam medalhas na história dos jogos Quanto valem as medalhas olímpicas de Paris 2024? As medalhas das Olimpíadas de Paris apresentam um diferencial local importante. Os designers da Chaumet conseguiram inserir, na parte frontal, uma peça hexagonal de 18g de aço feita inteiramente com peças retiradas da Torre Eiffel.

Cada medalha pesa cerca de 530 gramas e tem o símbolo dos jogos e os anéis olímpicos cravados, além de seis botões de ouro cravejados. O outro lado da medalha olímpica traz a deusa da vitória, a Acrópole de Atenas e a Torre Eiffel ao redor do hexágono de ferro, com a intenção de mostrar “o brilho da França no mundo e o brilho dos atletas nos Jogos”, nas palavras do Comitê Olímpico Internacional. Para descobrir quanto a medalha olímpica de ouro pode valer, O POVO verificou a cotação dos materiais brutos e fez as contas. Se hoje o prêmio do primeiro lugar fosse derretido, ou decomposto em seus materiais principais poderia valer R$ 5.343,05.