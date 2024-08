Giullia Penalber perde para chinesa e encerra melhor campanha brasileira da história do wrestling

Giullia Penalber foi derrotada pela chinesa Kexin Hong, nesta sexta-feira, e ficou sem medalha na luta livre dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Competindo na categoria até 57kgs, a brasileira perdeu ainda no primeiro round, pelo placar de 10 a 0.

Logo no começo do primeiro round, a chinesa prendeu as pernas de Giullia e marcou os primeiros pontos, com 4 a 0 de vantagem.