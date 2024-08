Amanda Schott não completa terceira série de levantamento de peso e não consegue medalha

A brasileira Amanda Schott terminou na oitava colocação da categoria até 71 kg do levantamento de peso, com 229 pontos, nos Jogos Olímpicos de Paris. Esta foi a estreia da carioca em uma competição olímpica.

A norte-americana Olivia Reeves, medalhista de ouro, bateu o recorde olímpico no arranco, chegando à marca de 117 kg levantados. Fechando o pódio totalmente americano, a colombiana Mari Sanchez e a equatoriana Angie Palacios ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

A prova

Em sua primeira tentativa no arranco, Amanda conseguiu levantar com êxito os 100 kg selecionados. Na segunda, após aumentar o peso duas vezes, ela levantou os 104 kg preferidos. Ao escolher 106 kg como sua última tentativa, Amanda levantou tranquilamente e avançou com esta pontuação, na sétima posição, para o arremesso.