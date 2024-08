‘Attenzione Pickpocket’: brasileiros ‘invadem’ redes de árbitra após polêmica por acréscimos

Com mais de 45 mil interações, Tori Penso precisou limitar os comentários de postagens em seu perfil do Instagram após invasão brasileira

A classificação da seleção brasileira de futebol às semifinais das Olimpíadas 2024 levou a árbitra Tori Penso ao ‘olho do furacão’ nas redes sociais. Isso porque torcedores invadiram o perfil da juíza para contestar os quase 20 minutos de acréscimos no segundo tempo da vitória sobre a França, por 1 a 0, que culminou na eliminação das anfitriãs.

A enxurrada de comentários negativos fez com que Tori Penso limitasse comentários nas publicações, mas a medida não surtiu tanto efeito. Depois, então, ela optou por excluir a publicação do dia 18 de junho – última que havia postado em seu perfil – que contava com mais de 45 mil interações e quase todas de brasileiros.

O perfil Marconfootball marcou Tori Penso em um reels no dia 18 de junho, que também acabou ‘invadido’ por brasileiros. Os comentários, no entanto, foram privados e apagados das redes.