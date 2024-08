Handebol do Brasil x Noruega: horário e onde assistir - Olimpíadas

Olimpíadas 2024: confira horário e onde assistir a disputa do handebol feminino do Brasil x Noruega Crédito: Aris MESSINIS / AFP

A equipe brasileira garantiu o seu lugar nas quartas de final do handebol feminino nos Jogos Olímpicos 2024, com disputa programada nesta terça-feira, 6, contra a Noruega. A seleção escandinava detém a favorabilidade como atuais vice-campeãs mundiais na modalidade. O Brasil começou com uma vitória contra as espanholas, mas perdeu para Hungria, França e Países Baixos. Em seguida, conseguiu marcar seu espaço no mata-mata após vencer a seleção da Angola, o que lhe garantiu a quarta posição do Grupo B. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em caminho contrário, a Noruega estreou perdendo para a Suécia, mas se recuperou e garantiu a vitória contra as equipes na sequência: Dinamarca, Alemanha, Coreia do Sul (República da Coreia) e Eslovênia.

No embate olímpico, as norueguesas foram campeãs do handebol feminino nas edições de Pequim 2008 e Londres 2012, além de bronze na Rio 2016 e Tóquio 2020. Brasil é superado pelos EUA e está eliminado do vôlei masculino em Paris-2024; CONFIRA Brasil X Noruega ao vivo: horário e onde assistir A disputa entre Brasil e Noruega acontece no estádio Pierre Mauroy, localizado na cidade francesa Lille, a partir das 16h30min (horário de Brasília).