Vôlei nas Olimpíadas hoje, 4: horário e onde assistir Brasil x Polônia

Vôlei feminino do Brasil em jogo nas Olimpíadas 2024. Na imagem as atletas (E-D) Carol e Rosamaria Crédito: LUIZA MORAES /COB

A seleção brasileira feminina de vôlei garantiu vaga antecipada nas quartas de final do torneio olímpico dos Jogos de Paris ao vencer o Japão por 3 sets a 0 (25-20, 25-17 e 25-18) no dia 1° de agosto. Com esta vitória, o Brasil chegou a seis no Grupo B, os mesmos da Polônia, que também ficou classificada com duas vitórias em dois jogos.

Agora, seleção vai enfrentar a seleção feminina de vôlei da Polônia às 16h deste domingo, dia 4 de agosto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Time Brasil do vôlei feminino é composto pelas integrantes: Nyeme Victor, Diana, Macris Fernanda, Thaisa, Rosamaria, Roberta Silva, Gabriela, Ana Cris, Ana Carolina, Julia Isabelle, Tainara e Lorenne.

Esportes O POVO Paris 2024 ao vivo: VEJA o vôlei brasileiro nos Jogos de Paris

Olimpíadas Paris 2024: onde assistir aos Jogos?

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com, na TV Globo e no canal fechado Sportv. Para quem prefere assistir por meio de aparelhos móveis, também há transmissões em aplicativos de streaming como YouTube e Twitch, pelo canal Cazé TV; e na GloboPlay para assinantes.