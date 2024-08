Vestidos das estrelas da cerimônia de abertura dos Jogos são expostos em Paris

Para performar a música "Hymne à l'amour" de Édith Piaf, no primeiro piso da torre Eiffel - sua primeira performance em quatro anos-, Céline Dion usava um vestido georgette de seda branca, com gola alta, mangas compridas, franjas e cauda, revestido de lantejoulas e pérolas finas.

Aya Nakamura, com um mini vestido de plumas douradas, com decote assimétrico e realçado com duas camadas de seda nas costas, executou um medley de suas músicas e composições de Charles Aznavour.

A americana Lady Gaga, por sua vez, performou "Mon truc en plumes", título emblemático do music-hall francês, vestindo um espartilho de cetim preto, sobre o qual usava um casaco curto e uma saia longa de plumas pretas e rosa, com toucado de penas.

Além disso, também pode ser visto na Galeria Dior o vestido com um drapeado de oito metros nas cores da bandeira francesa, azul, branco e vermelho, da cantora lírica Axelle Saint-Cirel, que executou o hino nacional, a "Marselhesa".