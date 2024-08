"Minha carreira não acaba aqui", diz Calderano após derrota na disputa pelo bronze

Derrotado pelo francês Félix Lebrun na disputa pelo bronze no tênis de mesa individual, o brasileiro Hugo Calderano falou sobre os planos para a carreira após as Olimpíadas de Paris-2024. Em entrevista ao repórter Victor Pereira, correspondente do O POVO em Paris, Calderano revelou que planeja descansar antes de retornar às competições.



“O torneio por equipes já começa amanhã, vai ser um desafio muito grande. Mas depois disso tudo vou tirar algumas semanas com a minha família para tentar descansar um pouco, com certeza isso vai me fazer muito bem. O calendário é muito cheio, então quase nunca temos tempo para descansar. Mas eu vou voltar daqui a pouco com compromisso no circuito internacional e na Liga Alemã”, disse o mesatenista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar de ter sido eliminado na disputa individual, o brasileiro ainda tem chances de medalhar em Paris pelo torneio por equipes do tênis de mesa. As disputas se iniciam nesta segunda-feira, 5, às 10 horas. A equipe masculina formada por Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro enfrenta a equipe de Portugal pelas oitavas de final.