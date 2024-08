Brasil x Japão no vôlei feminino: horário e onde assistir - Olimpíadas

Nas Olimpíadas 2024 hoje, quinta, 1º de agosto (01/08), o vôlei feminino do Brasil enfrenta o Japão; confira onde assistir ao vivo e horário do jogo

O vôlei feminino do Brasil nos Jogos Olímpicos 2024 joga hoje, quinta, 1ª de agosto (01/08), a seleção do Japão. Confira onde e como assistir ao vivo e horário do jogo ao final do texto.

Olimpíadas: como foi a estreia do Brasil no vôlei feminino?

A estreia da seleção feminina de vôlei na Olimpíada de Paris foi como o esperado. Enfrentando o Quênia, considerado o time mais fraco do torneio, o Brasil fez valer a superioridade e não teve problemas para chegar à primeira vitória na competição.

Brasil x Japão no vôlei feminino: horário e onde assistir ao jogo das Olimpíadas

O confronto tem início às 8 horas (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo na Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (YouTube e Twitch), além do portal oficial das Olimpíadas, com algumas restrições.