Wrestling ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

Nesta edição dos jogos, o Brasil estará presente com apenas um representante no wrestling. Atual campeã pan-americana, Giullia Penalber vai competir com as cores verde e amarela na categoria até 57 kg.

O Brasil nunca ganhou nenhuma medalha no wrestling. Os Estados Unidos e a União Soviética são as duas nações com mais conquistas nos jogos, com 142 e 116 medalhas, respectivamente.

Programação do wrestling nas Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo?

