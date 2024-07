Nadador brasileiro punido por indisciplina se pronuncia: "Estamos sofrendo ataques"

O nadador brasileiro, Gabriel Santos, punido por ter deixado a Vila Olímpica na noite da última sexta-feira, 27, se pronunciou oficialmente a respeito do assunto. De acordo com o atleta, ele e a namorada, Ana Carolina Vieira queriam aproveitar o dia livre de competição.

Brasileiros punidos nas Olimpíadas queriam visitar a Torre Eiffel

"Em um período off de treinamento após o almoço, decidimos nos informar na própia central de atendimento no prédio do Time Brasil sobre a possibilidade de ir visitar a Torre Eiffel com os aros olímpicos, símbolo emblemático dessa edição, que inclusive diversos atletas também estavam indo para fotografar e registrar o momento de recordação", pontuou o esportista, que segue em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos.

"Dentro das possibilidades apresentadas, a forma mais rápida e segura seria através do transporte fornecido pela organização, o qual sai de dentro da própia Vila dos atletas que estamos hospedados e nos leva até a Arena do Volei de Praia, a qual é no pé da Torre. Portanto, não precisariamos nos expor ao transporte publico da cidade e correr qualquer tipo de risco", disse Gabriel, que já entrou nas águas para para o revezamento 4x100m livre.