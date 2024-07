Nadadora brasileira é expulsa da delegação em Paris após indisciplina

No entanto, o que causou a exclusão de Ana Vieira da delegação não foi este episódio. No sábado (27), a atleta fez parte do revezamento 4x100m livre feminino, que acabou eliminado antes da final. Vieira teria contestado de forma veemente a mudança na escalação do revezamento, que nadou sem Mafê Costa, poupada. O comunicado da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) diz que a decisão técnica foi contestada "de forma desrespeitosa e agressiva".

Ainda segundo o comunicado publicado em conjunto por COB e CBDA, a definição pela exclusão de Ana Vieira foi em comum acordo entre membros da comissão técnica, o chefe Otsuka e a direção da confederação da modalidade. Ana Vieira ainda poderia atuar no revezamento 4x100 medley misto.

Gabriel Santos, que participou do revezamento 4x100 livre masculino e não tinha mais provas a nadar, foi punido apenas com uma advertência.