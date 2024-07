Medalha de ouro: qual país paga mais para o atleta nas Olimpíadas

Confira a lista com os principais valores recebidos pelos atletas que atingem o primeiro lugar no pódio das Olimpíadas 2024

Confira a seguir a lista com os maiores valores pagos pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, com a liderança de Hong Kong.

Os bônus recebidos por atletas no evento variam em cada país, incluindo delegações, como a do Reino Unido, Noruega e Suécia, que não apresentam incentivos monetários diretamente aos seus medalhistas.

A esgrimista Vivian Kong Man Wa, de Hong Kong, China, surpreendeu o público com o valor que receberá por ter alcançado a medalha de ouro na competição: R$ 4,3 milhões (US$ 768 mil, originalmente). A quantia foi considerada uma das maiores nas Olimpíadas 2024.

Olimpíadas 2024: qual país paga mais pela medalha de ouro?

Em lista compartilhada pela Forbes, Hong Kong se mantém no topo, seguida por Israel (US$ 275 mil) e Sérvia (US$ 218 mil).

Veja o ranking dos países que oferecem as maiores quantias aos atletas que alcançam o primeiro lugar no pódio olímpico e seu valor aproximado em reais.