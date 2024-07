Djokovic vence Nadal e avança em Paris na disputa de tênis

O sérvio Djokovic superou o espanhol Nadal por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4 no jogo

Na disputa desta segunda-feira, Djokovic foi vitorioso e eliminou Nadal por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. No passado, nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, foi o espanhol quem levou a melhor na disputa contra o sérvio e o eliminou, avançando até a conquista do ouro.



Djokovic x Nadal: como foi a disputa

O jogo começou com vantagem para Djokovic, que encerrou o primeiro set em 6/1. No entanto, no segundo set, a diferença quase se igualou: o sérvio iniciou com 4 a 0, mas logo Nadal empatou a 4 a 4. Djokovic, contudo, fechou a partida para fechar a classificação à terceira rodada.



Cearense avança nas duplas

O cearense Thiago Monteiro e Thiago Wild passaram pelo primeiro desafio na chave de duplas dos Jogos Olímpicos de Paris. Os brasileiros superaram na manhã desta segunda-feira, 29, Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov, do Cazaquistão.