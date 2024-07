Badminton ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

Fique por dentro da programação oficial da categoria Badminton durante os Jogos Olímpicos Paris 2024, com horários destinados a cada categoria

Os critérios de qualificação são baseados no ranking "Race to Paris" da Federação Mundial de Badminton (BWF). A janela de qualificação começou em 1º de maio de 2023 e se encerrou dia 28 de abril de 2024.

O badminton nos Jogos Olímpicos de 2024 , em Paris, começou dia 27 de julho e terá sua última classificação dia 5 de agosto. A competição conta com 172 jogadores, distribuídos em cinco categorias: simples masculino, simples feminino, duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas.

As partidas de badminton estão acontecendo na Arena Porte de la Chapelle. Confira abaixo onde assistir aos jogos e a programação completa da modalidade até dia 4 de agosto.

Badminton ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir aos jogos?



A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com, na TV Globo e no canal fechado Sportv.

Para quem prefere assistir por meio de aparelhos móveis, também há transmissões em aplicativos de streaming como YouTube e Twitch, pelo canal Cazé TV; e na Globo Play para assinantes.