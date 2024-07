Jogos Olímpicos: Time Brasil ‘bloqueia’ Japão após resultados em Paris

Perfil da equipe verde e amarela no X (antigo Twitter) toma 'atitude drástica' com resultados negativos dos brasileiros

Algoz do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Japão parece que seguirá com o papel em Paris. Nesta segunda-feira (29), os brasileiros sofreram com os japoneses no judô, no surfe, no skate street e no rugby de 7. A ‘freguesia’ fez com que o perfil do Time Brasil no X (antigo Twitter) bloqueasse o perfil do time asiático na rede social.

Brincadeira do perfil do Time Brasil com a equipe do Japão – Foto: Reprodução/X

A brincadeira fez a alegria dos brasileiros. Na postagem sobre o ‘bloqueio’, diversos seguidores do Time Brasil exibiam posteriomente que também tomaram a atitude contra o perfil do Time Japão. Ao mesmo tempo, uma chuva de memes tomou conta da publicação, que contava com quase 25 mil curtidas até a publicação desta matéria.