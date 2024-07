Time Brasil tem programação nas Olimpíadas hoje (26/07)? Entenda

No sábado, 27, retornam as competições esportivas, que iniciaram desde a última quarta-feira, 24. Com 241 vagas conquistadas , o Brasil pretende bater recorde medalhas.

A abertura também será a primeira aberta ao público geral e com as delegações desfilando em barcos pelo rio .

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, iniciam oficialmente nesta sexta-feira, 26. Assim, o destaque do evento será a cerimônia de abertura . O espetáculo será ao ar livre pela primeira vez na história das Olimpíadas, às margens do Rio Sena.

A programação das Olimpíadas nesta sexta-feira, 26 terá apenas treino para os atletas do Tiro Esportivo pela manhã. A partir de 14h30min, no horário de Brasília, acontecerá a cerimônia de abertura.

O desfile das delegações será um dos pontos altos do espetáculo, que rendeu comentários sobre o uniforme dos atletas na ocasião.

A delegação brasileira será a 28ª delegação a entrar no desfile. VEJA a ordem dos países no desfile de abertura.

Brasil nas Olimpíadas 2024: calendário do futebol

O futebol nas Olimpíadas começou no dia 24 de julho, quarta-feira, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano. A final acontecerá no dia 9 de agosto.

No dia 25, teve o futebol feminino. O Brasil estreou com vitória contra a Nigéria, pelo grupo C. Depois, a Seleção enfrenta o Japão, às 12 horas (de Brasília) do dia 28. Por fim, a Alemanha será a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31, às 12 horas (de Brasília).

A final do futebol feminino acontecerá no dia 10 de agosto, um sábado. Historicamente, os dois melhores resultados da seleção brasileira feminina foram as pratas em Atenas 2004 e Pequim 2008.

