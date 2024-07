Olimpíadas hoje, 26: programação dos principais destaques do dia

Com as disputas nos Jogos Olímpicos de Paris começando antes da abertura, nesta sexta-feira, 26, será o inicio formal; confira

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, vão se iniciar formalmente hoje, no dia 26 de julho, e serão finalizados no dia 11 de agosto. As Olimpíadas, entretanto, terão disputas desde antes da cerimônia de abertura .

O futebol nas Olimpíadas começará no dia 24 de julho, quarta-feira, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano . A final acontecerá no dia 9 de agosto.

No dia 25, terá início o futebol feminino. O Brasil estreia às 16 horas (de Brasília), contra a Nigéria, pelo grupo C. Depois, a Seleção enfrenta o Japão, às 12 horas (de Brasília) do dia 28. Por fim, a Alemanha será a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31, às 12 horas (de Brasília).

A final do futebol feminino acontecerá no dia 10 de agosto, um sábado. Historicamente, os dois melhores resultados da seleção brasileira feminina foram as pratas em Atenas 2004 e Pequim 2008.

Programação das Olimpíadas de Paris 2024: calendário do vôlei

O início do vôlei em Paris 2024 será no dia 27 de julho, às 4 horas da manhã (de Brasília). A disputa pelo ouro acontecerá no dia 10 de agosto, sábado, às 8 horas.

O vôlei feminino começa no dia 28 de julho, às 4 horas da manhã (de Brasília). A final, valendo a medalha de ouro, está prevista para o dia 11 de agosto, domingo, às 8 horas (de Brasília).

Programação das Olimpíadas de Paris 2024: calendário do basquete

O basquete masculino em Paris 2024 começará no dia 27 de julho, sábado, às 6 horas (de Brasília). O Brasil disputará o Pré-Olímpico Masculino de Riga, na Letônia, em julho, buscando uma vaga em Paris.

A seleção dos Estados Unidos pode ser um dos destaques em solo francês, pois levará algumas de suas principais estrelas na convocação, incluindo LeBron James e Stephen Curry.