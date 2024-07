Olimpíadas hoje, 25: programação dos principais destaques do dia

O Brasil estreia no futebol feminino hoje (25/07); veja programação dos principais destaques Crédito: Kohei Chibagara / AFP

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, iniciam formalmente no dia 26 de julho e serão finalizados no dia 11 de agosto. As Olimpíadas, entretanto, terão disputas desde antes da cerimônia de abertura. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja a seguir a programação dos principais destaques dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 de hoje, quinta, 25 de julho (25/07).

Destaques das Olimpíadas 2024: VEJA quais os principais nomes dos Jogos

Programação das Olimpíadas 2024: principais destaques dos Jogos de hoje (25) Handebol

04h - Eslovênia x Dinamarca (feminino) - Arena 6 Paris Sul;

06h - Holanda x Angola (feminino) - Arena 6 Paris Sul;

09h - Espanha x Brasil (feminino) - Arena 6 Paris Sul;

(feminino) - Arena 6 Paris Sul; 11h - Alemanha x Coreia do Sul (feminino) - Arena 6 Paris Sul

14h - Hungria x França (feminino) - Arena 6 Paris Sul;

16h - Noruega x Suécia (feminino) - Arena 6 Paris Sul. Tiro com arco

04h30 - Individual classificatória (feminino) - Esplanada des Invalides;



09h15 - Individual classificatória (masculino) - Esplanada des Invalides; Rugby Sevens 09h - Samoa x Quênia (masculino) - Stade de France;



09h30 - Argentina x Austrália (masculino) - Stade de France;



10h - EUA x Uruguai (masculino) - Stade de France;



10h30 - Fiji x França (masculino) - Stade de France;



11h - África do Sul x Japão (masculino) - Stade de France



11h30 - Nova Zelândia x Irlanda (masculino) - Stade de France;



15h - 9º colocado na geral x 12º colocado (masculino) - Stade de France;

15h30 - 10º colocado na geral x 11º colocado (masculino) - Stade de France;

16h - - 1º no grupo A x 8º colocado (masculino) - Stade de France;

16h30 - 2º no grupo B x 2º no grupo C (masculino) - Stade de France;

17h - 1º no grupo C x 2º no grupo A - Stade de France;

17h30 - 1º no grupo B x 7º colocado (masculino) - Stade de France. Futebol 12h - Canadá x Nova Zelândia (feminino) - Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne;



12h - Espanha x Japão (feminino) - Estádio de La Beaujoire;



14h - Alemanha x Austrália (feminino) - Estádio de Marselha;



14h - Nigéria x Brasil (feminino) - Estádio de Bordeaux;



(feminino) - Estádio de Bordeaux; 16h - França x Colômbia (feminino) - Estádio de Lyon;



16h - EUA x Zâmbia (feminino) - Estádio de Nice.

Programação das Olimpíadas de Paris 2024: calendário do futebol O futebol nas Olimpíadas começará no dia 24 de julho, quarta-feira, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano. A final acontecerá no dia 9 de agosto. No dia 25, terá início o futebol feminino. O Brasil estreia às 16 horas (de Brasília), contra a Nigéria, pelo grupo C. Depois, a Seleção enfrenta o Japão, às 12 horas (de Brasília) do dia 28. Por fim, a Alemanha será a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31, às 12 horas (de Brasília).