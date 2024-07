Espanha x Brasil ao vivo no handebol das Olimpíadas: onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Espanha x Brasil: seleção brasileira de handebol tenta 1ª medalha em Olimpíadas

O Brasil vai estrear nos Jogos Olímpicos de 2024 enfrentando a Espanha na esperança de conquistar a primeira medalha olímpica no handebol. Tanto no feminino quanto no masculino, os brasileiros nunca chegaram a um pódio na modalidade.

Já as espanholas conseguiram uma medalha de bronze em uma única ocasião. Em Tóquio 2020, as duas seleções se enfrentaram, e as espanholas superaram as brasileiras por 27 a 24. Por fim, no Mundial de 2023, as espanholas triunfaram mais uma vez por 27 a 25, na fase de grupos.

Adriana Cardoso, do handebol, ressalta orgulho de representar o Ceará nas Olimpíadas; CONFIRA