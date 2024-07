Brasil x Nigéria ao vivo no futebol das Olimpíadas: onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo na Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Nigéria e Brasil se enfrentam hoje, quinta-feira, 25 de julho (25/07), em uma partida válida pela fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas de 2024 . A partida será disputada no Estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux (FRA), às 14 horas (horário de Brasília).

Brasil x Nigéria: como chega a seleção brasileira para o jogo das Olimpíadas

Com duas medalhas de prata conquistadas, o Brasil vai iniciar mais uma edição de futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Sendo a última competição de Marta com a amarelinha, os jogos de Paris terá um gosto especial para a lendária camisa 10 brasileira.

Na busca do ouro inédito, Marta poderá bater diversos recordes conforme o sucesso brasileiro na modalidade. Um deles é se tornar a brasileira mais velha a ganhar o ouro olímpico com 38 anos, cinco meses e 22 dias - superando Fofão, do vôlei, que teve a conquista com 38 anos, cinco meses e 13 dias, nos Jogos de Pequim, em 2008.

Com conquistas de ouro, prata e bronze no masculino, a Nigéria nunca conquistou uma medalha no futebol feminino. Além da Nigéria, a Seleção Brasileira terá pela frente Japão, no dia 28, e a atual campeã do mundo, Espanha, no dia 31.