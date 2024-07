Seleção masculina de basquete desembarca em Paris para os Jogos Olímpicos

Com estreia marcada para o próximo sábado (27), o time já está hospedado em Lille, cidade onde a primeira fase da modalidade acontecerá

Já nesta quarta, às 19h local (14h de Brasília), o Brasil encara o Canadá em amistoso com portões fechados em Lille. Mais cedo, a partir das 13h (8h de Brasília), o grupo faz a familiarização no ginásio Pierre Marouy, local das partidas na cidade francesa.

"Uma felicidade estar em mais uma Olimpíadas, todo mundo muito feliz, muito eufórico. Esses primeiros dias aqui serão importantes para tirar um pouco isso para focarmos 100% no jogo. Mas é legal demais poder viver isso com todos", disse o ala-armador Benite.

A Seleção masculina de basquete desembarcou na capital francesa nesta terça-feira para a disputa dos Jogos Olímpicos. Com estreia marcada para o próximo sábado (27), o time já está hospedado em Lille, cidade onde a primeira fase da modalidade acontecerá.

Pelo formato de disputa olímpico, os países foram divididos em três grupos com quatro seleções. Os dois melhores de cada chave, mais os dois melhores terceiros, vão para as quartas de final. O Brasil é participante do grupo B, juntamente de França, Alemanha e Japão.

A estreia da Seleção será no dia 27, às 17h15 (12h15 de Brasília) diante da França, dona da casa. O Brasil ainda pega a Alemanha, no dia 30, às 21h (16h de Brasília) e o Japão, no dia 2 de agosto, às 11h (6h de Brasília), fechando a primeira fase.