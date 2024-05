Thiago Monteiro fura qualificatório e entra na chave principal de Roland Garros

O tenista cearense Thiago Monteiro, número 84, venceu na manhã desta sexta-feira, 24, o espanhol Diego Rincón, número 226 no ranking mundial. Fazendo jus à boa fase, o brasileiro venceu o adversário com autoridade por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.



Após a vitória na terceira disputa, o brasileiro se torna o quarto atleta masculino a furar a qualificatório e se garantir na chave principal de Roland Garros. Os demais brasileiros já assegurados são Thiago Wild, Gustavo Heide e Felipe Meligeni.

Com o feito, esta é a primeira vez desde 2009 em que o Brasil terá quatro tenistas na chave principal da competição. Esta será também a sexta vez que Monteiro disputa Roland Garros. Agora, Monteiro aguarda para conhecer seu rival na chave em Paris.